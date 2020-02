Disagi per gli utenti del Catanese che fanno ricorso al Centro unico di prenotazione (Cup) dell’Asp del capoluogo etneo. Il servizio, utile a prenotare visite mediche ambulatoriali specialistiche , da settimane non funzionerebbe in modo appropriato. In particolare a coloro che chiamano dal cellulare al numero verde viene comunicato solo che verranno richiamati. Spesso, però, ciò non si verificherebbe. Lo hanno denunciato degli utenti al Tribunale per i diritti del malato e al comitato Difendiamo l’ospedale di Paternò. Per le prenotazioni attraverso la rete fissa , il cittadino sarebbe costretto a tentare diverse volte prima di avere una risposta dall’operatore . Il problema non riguarderebbe solo le prenotazioni da effettuare ma anche quelle già programmate.

Da quanto si apprende dal Tribunale per i diritti del malato, la società che gestiva prima il Cup, al termine del servizio, non avrebbe lasciato l’elenco con le prenotazioni alla ditta subentrante. Tutto ciò avrebbe impedito ai diversi presidi sanitari della provincia etnea di inoltrare le prenotazioni per giornata con i nominativi degli utenti. QuestI ultimi, afferma il Tribunale per i diritti del malato, potranno denunciare il tutto all'ufficio relazione col pubblico di ogni singolo ospedale.

L'Asp di Catania ha tentato di chiarire la vicenda attraverso una nota: «Nel mese scorso, a seguito dell’aggiudicazione della nuova gara e al cambio di gestione del Cup, si sono verificate delle criticità nel sistema di prenotazioni delle visite e degli esami. Queste criticità sono oggetto di verifiche continue da parte degli uffici e di un monitoraggio settimanale con il nuovo gestore, per affrontare e risolvere le problematiche nel più breve tempo possibile». L'azienda sanitaria provinciale evidenzia come, nelle ultime settimane, le prenotazioni si sono stabilizzate su una media superiore a 1700 prenotazioni giornaliere. Permangono, tuttavia, alcune criticità nelle prenotazioni da telefonia mobile. «Si sta testando, in questi giorni, il sistema di prenotazione on line, con accesso dal sito www.aspct.it, che a breve sarà pienamente fruibile dagli utenti. Ci scusiamo con i cittadini per le difficoltà che hanno incontrato nell’accesso al servizio e li invitiamo a segnalare sempre eventuali disservizi».