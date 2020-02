Momenti di paura ieri sera per i residenti di uno stabile a tre piani, ubicato in via Tremestieri a Mascalucia, per un incendio che ha interessato il supermercato al piano terra. Il rogo si è sviluppato nella zona delle casse e del deposito alimenti. Immediati sono scattati i soccorsi allertati, da quanto si apprende, dagli inquilini del palazzo allarmati dal fumo che fuoriusciva dal piano inferiore.