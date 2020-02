La polizia lo ha individuato mentre, a bordo di uno scooter , si muoveva per il centro di Catania con «fare sospetto». Raggiunto in via di Sangiuliano dagli agenti, Elijah Blessing Ezeonunkwo, 33enne di nazionalità nigeriana, veniva perquisito dopo un tentativo di defilarsi. Nel suo zaino, riporta un comunicato della questura, gli agenti hanno trovato un panetto di ben 104 grammi di cocaina .

A quel punto il controllo è stato esteso alla sua abitazione, dove veniva rinvenuto materiale per il confezionamento della droga e sei telefoni cellulari che venivano repertati e sequestrati per i successivi accertamenti. Ezeonunkwo si trova adesso in carcere, in attesa della convalida dell'arresto.