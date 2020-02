Movida paternese alquanto irrequieta. Poco dopo l’una del mattino, nella notte tra sabato e domenica, è avvenuta una rissa tra diverse persone nei pressi di piazza Armando Diaz, in quel momento piena di giovani. A quanto sembra nel corso del faccia a faccia è stato udito un rumore simile a quello di un colpo di pistola, forse a salve. Subito dopo il rumore si è fermata ogni forma di violenza.

All’alba di domenica, poco dopo le 6, è giunta una segnalazione ai militati dell’Arma. Arrivati sul luogo della rissa i militari hanno effettuato i rilievi del caso per fare chiarezza sull'episodio, procedendo anche alla visione delle immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona. Intanto in nottata al Pronto soccorso dell’ospedale di Paternò si sono presentati dei giovani con alcune ferite lievi che potrebbero essere state provocate da alcuni piombini di ferro. Si indaga per accertare se tra i due fatti ci sia qualche collegamento.