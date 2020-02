Prima lo hanno minacciato, poi picchiato e infine derubato. Vittima un 30enne che a Mascali ha chiesto aiuto ai carabinieri, dopo essere stato aggredito da due persone: la 40enne dominicana Johanny Ledesma Hernandez e la 40enne colombiana Alejandro Gaitan Adrada Yesid.

Stando a quanto ricostruito dai militari, il 30enne aveva consumato un rapporto sessuale a pagamento in un'abitazione di via Spiaggia messo a disposizione dalla prostituta. Dopodiché, era stato contattato telefonicamente da una persona che gli ha chiesto cento euro per evitare che le foto del rapporto finissero su un sito web d'incontri. La vittima ha accettato di tornare nell'abitazione, dove però è stato aggredito, denudato, ripreso con il cellulare e infine derubato delle chiavi dell'auto.

Dopo essere fuggito in strada, il 30enne ha chiesto aiuto ai carabinieri, dando loro le indicazioni per individuare la coppia. Ledesma Hernandez e Adrada Yesid sono state arrestate e portate nel carcere di piazza Lanza.