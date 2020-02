Maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e tentata estorsione. Sono questi i reati contestati a un 44enne di Tremestieri Etneo nei confronti della madre di 66 anni e della sorella di 31 anni.

L'ennesimo episodio di violenza domestica si sarebbe consumato ieri notte quando il 44enne è andato a casa delle due donne (in via Mascalucia a Tremestieri Etneo) pretendendo da loro che gli dessero del denaro. Di fronte al rifiuto, l'uomo avrebbe reagito prima minacciandole e poi aggredendole. In un primo momento, l'uomo si sarebbe scagliato contro la madre colpendola con calci e pugni. Quando la sorella è intervenuta per difenderla, le attenzioni di sarebbero spostate su di lei. Scappata in strada, è stata raggiunta dall'uomo mentre l'anziana ha chiamato il 112 per chiedere aiuto.

Giunti sul posto, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Gravina di Catania hanno bloccato l'uomo mentre continuava a inveire contro la sorella in lacrime. In casa, i militari hanno trovato la madre seduta in cucina con i segni dell'aggressione. Le vittime sono state portate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Per loro diversi traumi alla testa e ad altre parti del corpo guaribili in una decina di giorni. L’arrestato, su disposizione del magistrato della procura etnea, è stato portato nel carcere di piazza Lanza a Catania.