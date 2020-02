Un incendio è divampato poco prima delle 6 del mattino di oggi in via Cristoforo Colombo , una traversa della centralissima via Vittorio Emanuele, a Motta Sant'Anastasia . Paura per le famiglie residenti in una palazzina di tre piani . Le fiamme sono partite da una Fiat Punto - probabilmente per un guasto al moto - e si sono poi estese anche a un box prefabbricato , utilizzato come area cucina , nel cortile dell'immobile.

Un incendio è divampato poco prima delle 6 del mattino di oggi in via Cristoforo Colombo, una traversa della centralissima via Vittorio Emanuele, a Motta Sant'Anastasia. Paura per le famiglie residenti in una palazzina di tre piani. Le fiamme sono partite da una Fiat Punto - probabilmente per un guasto al moto - e si sono poi estese anche a un box prefabbricato, utilizzato come area cucina, nel cortile dell'immobile.

A lanciare l'allarme è stato uno dei residenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Paternò e Catania Nord che, per le operazioni di spegnimento dell'incendio, si sono avvalsi anche dell'aiuto dell'autoscala proveniente dalla sede del comando provinciale di via Cesare Beccaria.

I residenti, rimasti inizialmente intrappolati dentro casa per via del fumo e delle fiamme, sono stati messi in salvo dall'intervento dei pompieri che si hanno fatti evacuare da un'uscita secondaria, in via Risorgimento. Gli uomini del 115, inoltre, hanno portato fuori dal box dell'immobile invaso dalle fiamme anche delle bombole di gas. L'intervento di bonifica e di spegnimento del rogo si e concluso poco prima delle 9.30. L'incendio ha distrutto l'autovettura e box e tutto il suo contenuto.