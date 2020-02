Va in commissariato con autista senza patente

Nel corso della mattinata, si è presentata al commissariato di Librino una pregiudicata e moglie di un noto pluripregiudicato detenuto ed esponente di un clan mafioso, A. L. A. di 65 anni 65, in atto sottoposta alla misura della libertà vigilata e la stessa, a bordo di un’autovettura guidata e in uso a un uomo di 50 anni che le faceva da autista.

Nel corso della mattinata, si è presentata al commissariato di Librino una pregiudicata e moglie di un noto pluripregiudicato detenuto ed esponente di un clan mafioso, A. L. A. di 65 anni 65, in atto sottoposta alla misura della libertà vigilata e la stessa, a bordo di un’autovettura guidata e in uso a un uomo di 50 anni che le faceva da autista.

Anche questo annovera numerosi precedenti penali. Si sono presentati al commissariato con l’autovettura priva di assicurazione e il conducente privo di patente di guida perché mai conseguita. Ulteriori approfondimenti investigativi, hanno consentito di accertare che detto individuo lavora alle dipendenze, tra l’altro in nero e da quattro anni, del nucleo familiare della famiglia malavitosa come autista e, in generale, tuttofare e, a fronte di ciò, ha dichiarato di percepire il reddito di cittadinanza assieme alla madre.

Alla luce di quanto scoperto, l’uomo è stato indagato in stato di libertà per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per il conseguimento di erogazione pubblica non spettante e, inoltre, si è proceduto a sequestrare la suddetta autovettura ai fini della confisca, quindi la proprietà verrà trasferita in favore dello Stato e sono state anche contestate sanzioni pecuniarie, per guida senza patente e mancanza di assicurazione, pari a oltre 6.000 euro. Per questi motivi e per quanto di competenza, sono stati informati gli enti della guardia di finanza, ufficio delle entrate e Inps.

(Fonte: questura di Catania)