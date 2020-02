Una parte di viale Moncada - quella corrispondente al civico numero 10 - sarebbe stata totalmente occupata e recintata con una ringhiera in ferro . Nell'area abusivamente privatizzata sarebbe stata realizzata una sorta di terrazza . A individuarla sono stati i poliziotti del commissariato di Librino.

Una parte di viale Moncada - quella corrispondente al civico numero 10 - sarebbe stata totalmente occupata e recintata con una ringhiera in ferro. Nell'area abusivamente privatizzata sarebbe stata realizzata una sorta di terrazza. A individuarla sono stati i poliziotti del commissariato di Librino.

Durante lo stesso controllo, i poliziotti hanno anche notato un manufatto in cemento realizzato per consentire un doppio accesso all'immobile. Da successive verifiche, è emerso poi che l'abitazione è di proprietà del Comune di Catania ed era stata assegnata al nucleo familiare di un pluripregiudicato che attualmente è detenuto dopo un periodo di latitanza.

Stando a quanto dichiarato dalla moglie, già da tempo non verrebbe corrisposto il canone di locazione al Comune. L'ampliamento e la costruzione edile erano del tutto illegali. I poliziotti hanno anche accertato che due figli minori (di 12 e 13 anni), hanno interrotto la frequenza della scuola dell’istruzione obbligatoria. La donna è stata indagata in stato di libertà per i reati di invasione di terreni pubblici, abuso edilizio e inottemperanza volontaria della scuola dell’obbligo.