Notte di fuoco a Caltagirone , la seconda in meno di 12 giorni , in via Andrea Parini dove sono andate distrutte o danneggiate sette auto in sosta nei pressi delle palazzine degli alloggi popolari . Si tratterebbe, da una prima ricostruzione, di un rogo di probabile matrice dolosa visto che gli incendi sembra siano partiti quasi in contemporanea in due zone di via Parini distanti l'una dall'altra diversi metri.

Notte di fuoco a Caltagirone, la seconda in meno di 12 giorni, in via Andrea Parini dove sono andate distrutte o danneggiate sette auto in sosta nei pressi delle palazzine degli alloggi popolari. Si tratterebbe, da una prima ricostruzione, di un rogo di probabile matrice dolosa visto che gli incendi sembra siano partiti quasi in contemporanea in due zone di via Parini distanti l'una dall'altra diversi metri.

Le auto andate in fiamme sono una Alfa 156, una Lancia Y, una Bmw Classe A, una Ford CMax, una Fiat 500, una Multipla, e una Peugeot. Nel primo incendio il rogo ha bruciato sei auto, nel secondo soltanto una autovettura. L'allarme alla centrale operativa dei vigili del fuoco è giunto poco prima delle due. A intervenire i pompieri del distaccamento locale.

Le operazioni di spegnimento e di bonifica si sono concluse dopo le cinque del mattino.Sul posto per le indagini del caso le volanti del locale commissariato. Si cercano registrazioni delle telecamere di videosorveglianza presenti in loco. Questo è il secondo incendio che ignoti appiccano alle autovetture in sosta. Nella notte dello scorso 3 febbraio due incendi a distanza di due ore l'uno dall'altro coinvolsero cinque macchine parcheggiate in due distinte arterie viarie distanti tra loro un centinaio di metri. Su quel fatto sanno indagando i carabinieri della compagnia calatina.