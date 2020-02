Una seconda vita per mettere da parte inchieste, ombre e una carriera da padroni assoluti delle costruzioni costruita a cavallo tra politica e antimafia. Il nuovo corso però sembra somigliare ancora una volta al passato. Perché nei guai Mimmo Costanzo e Concetto Bosco Lo Giudice ci sono finiti ancora una volta. Dopo l'inchiesta Dama nera, per le tangenti negli appalti Anas, e il sequestro antimafia del 2016 per i due imprenditori è la volta dell'indagine Arcot. Oltre a Costanzo e Bosco Lo Giudice sono finiti ai domiciliari il fratello di quest'ultimo, Orazio Bosco Lo Giudice, e Gaspare Di Paola. Ma l'elenco degli indagati, come verificato da MeridioNews, comprende altre tre persone, non destinatarie però di misura cautelare. «Si tratta di imprenditore predatori. Giocavano sporco creando danni enormi nel settore degli appalti pubblici», spiega il procuratore capo di Catania Carmelo Zuccaro.