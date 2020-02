Un 46enne agricoltore di Maniace era convinto di aver fatto l'affarone. Nicola da Perugia, il suo interlocutore incontrato online, sembrava affidabile e assai gentile. In realtà non esisteva né il venditore né soprattutto il trattore da oltre quattromila euro che l'uomo avrebbe voluto acquistare per lavorare nei suoi terreni al confine della provincia di Catania. Sia Nicola che «l'amico Maurizio», offertosi di trasportare il mezzo da Perugia fino a Catania, sono spariti dopo che l'ultimo bonifico dell'agricoltore era andato a buon fine.