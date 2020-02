Ieri i controlli anti-parcheggiatori della polizia di Catania si sono concentrati nell'area di Largo Paisiello e via Sant'Euplio, zone molto trafficate della città e preda dell'abusivismo. Vicino la sede Asp etnea, a poca distanza dal Palazzo della Regione, gli agenti hanno colto sul fatto e denunciato i due catanesi F.S. e M.C., individuati come recidivi. Sempre ieri e il giorno prima altre tre persone erano state denunciate, il catanese C.S. e M.M. di Aci Catena, sorpresi in via Gambino, all’angolo con via Paternò, e in piazza Verga. Anche il catanese F.A., infine, è stato sorpreso nella zona del tribunale etneo.