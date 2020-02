«Almeno qui ci sentiamo un po' più riparati e al sicuro rispetto alla strada». In un terreno abbandonato alle spalle della fermata degli autobus di piazza della Repubblica, vive anche Faruq (nome di fantasia). Ha 29 anni e, partito dalla Nigeria, è arrivato a Lampedusa a bordo di un barcone circa tre anni fa. Poco prima di Mezzogiorno lui è l'unico rimasto all'interno di quell'area che, da diverso tempo, è diventata una sorta di accampamento. «Vorrei lavorare perché non mi piace vivere così - ammette il ragazzo - Intanto, se ci dessero una casa o una sistemazione diversa andremmo via da qui».