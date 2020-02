«C'è la corsa all'igiene». Anche in Sicilia. Tradotto: allarmati dal coronavirus, tutti cercano disinfettanti. Poco importa che siano in gel o spray. L'importante è riuscire a portare a casa qualcosa dai supermercati. Anche «questo sapone mani antibatterico in offerta a 1,69 euro», spiega una donna al marito. D'altronde, trovare veri e propri disinfettanti sembra ormai praticamente impossibile.