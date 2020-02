È ricoverato al Garibaldi Nesima, in Rianimazione con prognosi riservata, l’uomo di 54 anni di Belpasso rimasto gravemente ferito in un incidente stradale autonomo verificatosi questa mattina, poco prima delle 7.30, lungo la SP 56/II, la Paternò-Belpasso, nei pressi di contrada Acquarossa. Rimane ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente, su cui stanno lavorando in queste ore i carabinieri della compagnia di Paternò, intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso.