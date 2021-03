Stella della scherma mondiale e medaglia d'oro alle Olimpiadi di Rio 2016, Daniele Garozzo dà il suo contributo alla campagna di sensibilizzazione per l'adozione di stili di vita corretti e per la promozione dell'importanza delle diagnosi precoci . Il progetto è della Lilt , la Lega italiana per la lotta contro i tumori , e quest'anno è arrivato alla ventesima edizione della settimana nazionale per la prevenzione oncologica .

«Ho iniziato a praticare il fioretto all'età di sette anni. Un inizio un po' casuale - ricorda Garozzo - Un amico di famiglia aveva aperto una palestra vicino casa e mio fratello ha iniziato a frequentarla. Io, per spirito di emulazione, gli sono andato dietro». I successi sportivi fin da giovanissimo hanno richiesto a Garozzo un'attenzione particolare per il proprio corpo.

«Sin da ragazzino ho seguito diete adeguate alla vita di un atleta ma, più in generale, una vita molto regolare - continua lo sportivo -. Sono scelte fondamentali per ottenere le migliori prestazioni e sentirsi bene, dentro e fuori dalla pedana». Quando gli si chiede di dare un consiglio a chi non è un atleta professionista, Garozzo non ha dubbi: «Seguire un'alimentazione sana e associare la pratica di uno sport è fondamentale per la salute di ogni persona».