«Se non mi lasciate in pace io ammazzo anche minorenni, così piangono tante famiglie». Minacce tanto gravi quanto farneticanti pubblicate su Facebook da un 32enne di Vizzini con allegata anche una sua foto con in mano un enorme coltello di foggia militare a doppia lama. I carabinieri lo hanno denunciato per minacce gravi e detenzione abusiva di armi. Il post condiviso sui social ha spaventato la comunità di Vizzini e molte sono state le segnalazioni alle forze dell'ordine.

Sono state tante soprattutto le mamme che hanno comunicato ai militari l'esistenza di un video pubblicato su Facebook dal 32enne in cui manifestava il proprio livore nei confronti dei minorenni, proponendosi di ucciderne quanti più possibile. Parole pronunciate mentre brandiva un enorme coltello di foggia militare a doppia lama. In brevissimo tempo, il panico si è diffuso tra i cittadini che hanno chiesto aiuto ai carabinieri per evitare che l’uomo potesse concretizzare le sue minacce. Giunti a casa dell'uomo, in pieno centro, i carabinieri hanno perquisito l'appartamento e trovato il grosso coltello utilizzato per la realizzazione del video.

Anche ai militari il 32enne ha ribadito le proprie minacce raccontando di essere animato da uno spirito di rivalsa nei confronti dei suoi concittadini, soprattutto i più giovani, dai quali si sentiva vilipeso. I carabinieri, evidenziata la sua pericolosità per uno stato psichico incompatibile con la sicurezza pubblica, hanno attivato il personale medico dell'ospedale Gravina di Caltagirone che ha ricoverato l’uomo per un trattamento sanitario per verificare le sue condizioni di salute mentale.