È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 6.30, sulla strada provinciale 137/I in contrada San Marco a Paternò . A scontrarsi per cause che sono ancora in corso di accertamento sono stati un camion Renault che trasportava del materiale per una azienda del centro cittadino e un furgone Iveco con a bordo tre braccianti agricoli (di cui due di origine tunisina) diretto verso le campagne dell'entroterra paternese. Il violento impatto è avvenuto in un tratto della strada provinciale in cui si procede a senso unico alternato a causa del cedimento di un muretto, avvenuto diversi mesi fa, che non è stato ancora sistemato.

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina, poco dopo le 6.30, sulla strada provinciale 137/I in contrada San Marco a Paternò. A scontrarsi per cause che sono ancora in corso di accertamento sono stati un camion Renault che trasportava del materiale per una azienda del centro cittadino e un furgone Iveco con a bordo tre braccianti agricoli (di cui due di origine tunisina) diretto verso le campagne dell'entroterra paternese. Il violento impatto è avvenuto in un tratto della strada provinciale in cui si procede a senso unico alternato a causa del cedimento di un muretto, avvenuto diversi mesi fa, che non è stato ancora sistemato.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno trasportato i feriti al pronto soccorso dell'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Per i rilievi e per regolare il traffico sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò. Il traffico lungo la strada provinciale 137 ha subito forti rallentamenti provocando lunghe code soprattutto di mezzi pesanti. Solo dopo le 9, la situazione è tornata alla normalità.