Sono saliti a dodici i casi di coronavirus a Paternò. Tra questi, risulta contagiato anche un dipendente del call center Lombardia contact, del gruppo Gpi, l'azienda che si occupa del centro unico di prenotazione per la sanità lombarda. Il lavoratore svolge l'attività di centralinista per il servizio Sanità Milano. La Lombardia contact ha, in provincia di Catania, due sedi: una a Biancavilla e l'altra a Paternò. Ci lavorano oltre 900 dipendenti. Da quando è iniziata l'emergenza Covid-10, circa 400 unità di personale sono state messe in cassa integrazione o in ferie forzate.