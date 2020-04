Il rapinatore con la mascherina è ancora ricercato, intanto i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Paternò hanno arrestato il suo presunto complice: il 43enne pregiudicato paternese Filippo Giuseppe La Delfa. I fatti, come raccontato da MeridioNews, si sono svolti lo scorso 11 marzo, in via Santa Chiara a Paternò.

Un corriere sarebbe stato pedinato da La Delfa e dal complice con la Hyundai Matrix di sua proprietà. All'arrivo in via Santa Chiara, il lavoratore avrebbe parcheggiato il veicolo e sarebbe sceso per eseguire una consegna nella piccola stradina del centro storico paternese. A quel punto sarebbe scattata l'aggressione.

I due (La Delfa con il volto coperto da una sciarpa, il complice con una mascherina chirurgica) avrebbero aggredito il corriere: due pugni bene assestati al viso, proprio sul naso, che gli sarebbero stati inferti da La Delfa. Tutto per portare via il borsello del lavoratore, che conteneva contanti, e un assegno che l'uomo custodiva in tasca, per un valore totale di circa mille euro.

La vittima, medicata all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò, ha riportato una frattura al naso e gli è stata data una prognosi di 30 giorni. Secondo le indagini dei militari paternesi, la vettura usata per pedinare il furgoncino e poi fuggire era quella di La Delfa. Quest'ultimo, il 19 marzo, è stato anche controllato proprio a bordo di quella macchina e sanzionato poiché fuori nonostante i divieti di circolazione anticoronavirus.

L'arrestato, come disposto dal giudice per le indagini preliminari, è stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Il suo complice è in fase di identificazione.