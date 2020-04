Sei volanti della polizia e anche tr e uomini dell'esercito . Un dispiegamento di forze per bloccare un uomo . Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe nato a bordo di un autobus a una fermata di viale Vittorio Veneto . L'uomo sarebbe salito senza il biglietto , l'autista glielo avrebbe fatto notare e il passeggero si sarebbe agitato. Al punto di convincere il conducente a chiamare la polizia. Dopo l'arrivo della prima volante, a sirene spiegate, arrivano anche le altre.

Gli agenti circondano l'uomo e, per diversi minuti, tentano di calmarlo e immobilizzarlo. Due cittadine, intanto, riprendono la scena dal proprio balcone in un video che in queste ore sta facendo il giro delle bacheche social. Nelle immagini si vede che i poliziotti intimano l'utilizzo di un teaser. L'uomo, dopo le trattative a distanza, sembra rispondere alle richieste di stare fermo e di mettersi giù. Poi si rialza.

È a quel punto che, circondato dagli agenti, si vedono volare almeno due colpi di manganello. Un altro poliziotto, con lo stivale sulla schiena dell'uomo, lo porta faccia a terra. «Esagerati», commenta chi riprende la scena. Così come sui social, in queste ore, c'è chi chiede che si faccia chiarezza sull'accaduto.

Sul posto sono arrivati poi anche tre militari dell'esercito e il personale di un'ambulanza. Stando a quanto risulta a MeridioNews, l'uomo sarebbe poi stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio.