Sono tutti negativi i 61 tamponi eseguiti su personale e pazienti dell’unità operativa di Ortopedia e Traumatologia dell’ospedale Cannizzaro di Catania. Il test per verificare l'eventuale contagio da Covid-19 è stato necessario dopo il ricovero di una 97enne, affetta da demenza senile, arriva in pronto soccorso con un femore rotto e ricoverata nel reparto di Ortopedia. Come da prassi, all'anziana viene fatto un tampone che, dopo 23 ore di attesa, dà risultato negativo. L'indomani un nuovo tampone ribalta la situazione: la signora è positiva e viene trasferita in Malattie infettive. In realtà, un test le era già stato fatto il 3 aprile, con risultato positivo arrivato giorno 8.