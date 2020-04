« Solidarietà nella solidarietà ». È questo il titolo della campagna promossa da NurSind , il sindacato delle professioni infermieristiche. U na maratona per la raccolta fondi per i sanitari impegnati nelle aree Covid-19.

«Aiuta e dona anche tu», è questo l'invito che arriva dal sindacato in un momento importante in cui «il sistema sanitario regionale e le aziende ospedaliere del territorio hanno dovuto cambiare il setting aziendale e la loro mission in pochissimo tempo, stravolgendo la propria organizzazione, causando uno stress e un disagio lavorativo estremo ai dipendenti in un ambiente già logorato di suo».

Dal sindacato fanno emergere anche la necessità di dispositivi di protezione individuale. «Chi lavorava in area di emergenza - sottolineano dal NurSind - oggi si ritrova in un mondo nuovo a combattere con un nemico invisibile».

Da parte di alcune aziende catanesi sono già arrivati dei contributi importanti: donazioni di privati hanno permesso di acquistare 300 visiere e 200 tute per gli operatori sanitari. «Alcune pizzerie locali hanno deliziato gli operatori sanitari donando un po' dei loro gustosi prodotti. Noi vi ringraziamo per loro che lavorano per aiutare chi è in difficoltà».

Il codice Iban dedicato Covid19 intestato a NurSind è IT91G0306967684510723098262.