Si chiude con 46 condanne , tra cui otto confermate e una sola assoluzione , il processo d’appello nato dall' operazione antimafia Vicerè , scattata il 10 febbraio 2016 con 109 persone coinvolte , considerate affiliate o contigue al clan Laudani . Le indagini condotte dalla Direzione distrettuale antimafia di Catania avevano messo in luce gli affari della cosca, vicina a Cosa nostra, non solo a Catania, ma anche in provincia. Così è stato ricostruito l’organigramma e la struttura piramidale del clan. Indagini che si sono avvalse anche delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Giuseppe Laudani , un tempo a capo della famiglia nata a San Giovanni La Punta e nipote del patriarca Sebastiano .

La sentenza dei giudici della prima sezione penale della corte d’Appello ha riguardato tutti coloro che sono stati giudicati e condannati in primo grado con rito abbreviato: in quel caso la sentenza arrivò a giugno 2018. I giudici hanno confermato la condanna inflitta agli avvocati Giuseppe Arcidiacono e Salvatore Mineo, rispettivamente 7 anni e 4 mesi, e 6 anni e 4 mesi. Entrambi sono accusati di concorso esterno in associazione mafiosa.

Secondo l'accusa l’avvocato Arcidiacono avrebbe perorato gli interessi della cosca in più sedi, mentre Mineo, professionista di Santa Maria di Licodia, avrebbe fatto da postino per conto degli esponenti del clan. Assolto invece Sebastiano Laudani, detto Ianu u nicu per distinguerlo da un cugino con lo stesso nome. A numerosi imputati è stata riconosciuta la continuazione del reato con sentenze passate in giudicato e le attenuanti generiche.

Condanne riformate:

Paolo Aloisio, 2 anni e 200 euro

Carmelo Bonaccorso, 13 anni, 8 mesi e 2100 euro

Gianmarco Alberto Angelo Caruso, 7 anni e 4 mesi

Andrea Catti, 5 anni

Orazio Cucchiara, 4 anni e 4 mesi

Giuseppe D’Agata, 7 anni e 4 mesi

Vito Danzuso, 7 anni e 4 mesi

Antonino Di Mauro, 4 anni e 4 mesi

Salvatore Di Mauro, 5 anni

Antonino Finocchiaro, 8 anni

Antonino Fosco, 7 anni e 4 mesi

Sebastiano Flori, 7 anni e 4 mesi

Santo Giuseppe Gerbino, 8 anni e 10 mesi

Giovanni Giuffrida, 8 anni e 4 mesi

Sebastiano Granata, 8 anni e 6 mesi)

Franco Guglielmino, 9 anni

Concatto Laudani, 8 anni

Giuseppe Laudani (classe ’46), 8 anni e 6 mesi

Santo Orazio Laudani, 4 anni e 4 mesi

Sebastiano Laudani (classe ’69), 12 anni

Orazio Leonardi, 10 anni, 6 mesi

Daniele Mangiagli, 6 anni

Daniele Claudio Magri’, 7 anni e 6 mesi

Orazio Militello, 4 anni e 8 mesi

Giovanni Muscolino, 7 anni e 4 mesi

Antonio Luca Jose’ Pappalardo, 8 anni e 8 mesi

Leonardo Parisi, 7 anni e 8 mesi

Carmelo Pavone, 13 anni e 8 mesi

Francesco Antonio Pistone, 12 anni

Alessandro Raimondo, 2 anni e 2 mesi

Antonino Rapisarda 4 anni e 4 mesi

Alfio Romeo, 13 anni

Omar Scaravilli, 4 anni e 10 mesi

Orazio Scuto, 8 anni

Orazio Salvatore Scuto 2 anni e 8 mesi

Maria Scuderi, 8 anni

Salvatore Sorbello, 8 anni

Maurizio Tomaselli, 5 anni

Condanne confermate

Filippo Anastasi, 10 anni, 8 mesi e 4 mila euro

Giuseppe Arcidiacono, 7 anni e 4 mesi

Giuseppe Fichera, 10 anni

Salvatore Mineo, 6 anni e 8 mesi

Valerio Parasiliti Rantone, 8 anni e 8 mesi

Alfio Nucifora, 10 anni

Sebastiano Torrisi, 3 anni

Antonino Franco Ventura, 8 anni e 2 mesi