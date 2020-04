I carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania hanno arrestato il 34enne Giuseppe Barbagallo, accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Impegnati in piazza Palestro in un posto di controllo, i militari hanno imposto l’alt al guidatore di uno scooter piaggio Skipper, a bordo del quale, oltre al 34enne, c'era anche la sua convivente. L’uomo però, al fine di evitare il controllo ha investito uno dei militari provocandogli lievi ferite. Non è andata bene nemmeno al guidatore, finito a terra. A Barbagallo i medici hanno diagnosticato contusioni ed escoriazioni

Dopo alcune verifiche da parte della polizia municipale di Catania, si è poi appreso che Barbagallo era alla guida nonostante la patente gli fosse stata ritirata e che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa.