Altro caso di positività al Covid19 all'interno dell' ospedale Santissima Addolorata di Biancavilla . Secondo quanto appreso da MeridioNews si tratta di una infermiera in servizio al Pronto soccorso del nosocomio, indicato dall'azienda sanitaria provinciale di Catania come centro Covid. Si allunga così la scia di infezioni che adesso comincia seriamente a preoccupare. Sempre all'interno del Pronto soccorso di Biancavilla mercoledì infatti sono stati accertati altri due positivi al nuovo coronavirus . E anche quel caso si è trattato di due infermieri . Entrambi asintomatici avevano continuano a prestare servizio fino al giorno della comunicazione del risultato del tampone, effettuato però la scorsa settimana .

Altro caso di positività al Covid19 all'interno dell'ospedale Santissima Addolorata di Biancavilla. Secondo quanto appreso da MeridioNews si tratta di una infermiera in servizio al Pronto soccorso del nosocomio, indicato dall'azienda sanitaria provinciale di Catania come centro Covid. Si allunga così la scia di infezioni che adesso comincia seriamente a preoccupare. Sempre all'interno del Pronto soccorso di Biancavilla mercoledì infatti sono stati accertati altri due positivi al nuovo coronavirus. E anche quel caso si è trattato di due infermieri. Entrambi asintomatici avevano continuano a prestare servizio fino al giorno della comunicazione del risultato del tampone, effettuato però la scorsa settimana.

Ieri, invece, la positività di un infermiere del reparto di Chirurgia e operatore del 118. Anche lui, come gli altri collegati infetti, ha continuato a prestare servizio all'interno del nosocomio. Adesso però si trova in isolamento obbligatorio a casa. In totale i contagi accertati negli ultimi tre giorni sono quattro. Prematuro parlare, almeno per il momento, della presenza di un focolaio. Alcune indiscrezioni indicano comunque la presenza di altro personale con sintomi preoccupanti. Questa mattina, a partire dalle 8.30, il personale è stato convocato e sottoposto a tampone e i risultati, secondo quanto comunicato informalmente, potrebbero arrivare nel giro di alcune ore.

Discorso che non può essere fatto per chi è stato controllato la scorsa settimana. Alcuni infermieri aspettano ancora l'esito e, intanto, prestano servizio nei reparti. C'è poi il capitolo riguardante l'ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte. All'interno della struttura non è stato registrato alcun contagio ma diversi sanitari fanno la spola con l'ospedale di Biancavilla. Stando ai numeri di MeridioNews dall'inizio di questa settimana, per quanto riguarda Catania e provincia all'interno degli ospedali si sono registrati nove casi. Quattro a Biancavilla - tutti infermieri -, tre all'ospedale di Paternò, un infermiere, un paziente psichiatrico e una operatrice socio sanitaria, e due al Policlinico di Catania. In quest'ultimo caso la positività ha riguardato un medico e un'infermiera, entrambi finiti ricoverati nel reparto di Malattie infettive dopo essere entrati in contatto con una paziente poi deceduta per alcune complicanze.