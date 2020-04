Un ciclista 47enne di Mascali ha ottenuto un risarcimento dall'Anas. Rimasto ferito in un incidente , avvenuto il 2 agosto del 2016 in un'arteria stradale - via Guglielmo Marconi - nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia , il ciclista cita in giudizio il Comune. Il colpo di scena arriva quando il legale dell'ente comunale ricostruisce che, in effetti, la manutenzione di quel tratto di strada è di competenza dell'Anas .

Un ciclista 47enne di Mascali ha ottenuto un risarcimento dall'Anas. Rimasto ferito in un incidente, avvenuto il 2 agosto del 2016 in un'arteria stradale - via Guglielmo Marconi - nel territorio di Fiumefreddo di Sicilia, il ciclista cita in giudizio il Comune. Il colpo di scena arriva quando il legale dell'ente comunale ricostruisce che, in effetti, la manutenzione di quel tratto di strada è di competenza dell'Anas.

La società, dopo avere raggiunto un accordo con la vittima dell'incidente e con l'ente comunale, ha liquidato 21mila euro al ciclista come risarcimento del danno e delle spese legali relative alle consulenze del medico legale e di un tecnico. Al Comune di Fiumefreddo è stata corrisposta una cifra pari a 1.000 euro per il compenso del legale.

È stata una scrittura privata tra le parti a evitare che la diatriba proseguisse nelle aule dei tribunale. Così, è arrivata la parola fine a questa vicenda cominciata nell'agosto di quattro anni fa quando il 47enne, che stava percorrendo via Marconi in direzione Giarre, è caduto dalla bicicletta. Un incidente che gli avrebbe provocato diverse ferite. Sin da subito, il ciclista ha sostenuto che il sinistro era avvenuto a causa dello stato non ottimale del manto stradale.

È per questo che, a luglio 2017, l'uomo cita in giudizio il Comune di Fiumefreddo di Sicilia, per chiedere all’ente il risarcimento dei danni subiti nell’incidente: 432 euro per la bicicletta e circa 37mila euro per lesioni fisiche e spese legali. Il legale del Comune, che si era costituito in giudizio, ha dimostrato che la manutenzione di quel tratto di strada sarebbe spettata all’Anas. Così, la vittima cita in giudizio la società. Tenendo conto delle risultanze del consulente tecnico d’ufficio, il giudice ha invitato le parti a trovare un'intesa attraverso un accordo e, adesso, è arrivato il risarcimento.