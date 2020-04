Armi e droga . È questo il binomio trovato dal personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico in casa del pregiudicato catanese Carmelo Castagna (classe 79) per i reati di detenzione e ricettazione di armi clandestine , detenzione di armi comuni da sparo e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti .

Tutto è cominciato da una chiamata arrivata in mattinata al numero unico 112 che segnalava che in un’abitazione sita in via Pietro Platania era nascosta della droga. Sul posto, per la perquisizione domiciliare, sono intervenute tre volanti. Fatto ingresso nell'edificio, gli operatori hanno sentito trambusto provenire dal terrazzino al primo piano. Lì hanno notato un uomo - poi identificato in Castagna - intento a scavalcare un muro. Lanciatosi dal tetto, il 41enne è stato bloccato nel cortile sottostante.

Lì un agente ha trovato uno zaino rosso e una busta nera. Nello zaino c'erano una pistola revolver marca Renato Gamba modello Trident, una pistola semiautomatica marca Beretta modello 98 con matricola abrasa, una pistola semiautomatica marca Shadow 9x21, uno smorza fiamma, un caricatore con 23 cartucce e vario munizionamento. All’interno della busta nera erano nascoste quattro buste in cellophane con circa 400 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.

Dopo una perquisizione in casa di Campagna, fatta con un’unità cinofila antidroga, è stata trovata una pistola a salve marca Olyumpic 38 nascosta dentro un forno, una pistola a salve semiautomatica marca Bruni in una cassettiera e un involucro con tre grammi di marijuana. Castagna è stato arrestato e, su disposizione del pubblico ministero di turno, portato alla casa circondariale di Augusta.