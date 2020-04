Sembrava essere andato tutto in modo normale, per i carabinieri del nucleo radiomobile del comando provinciale di Catania: perquisizione, rinvenimento di droga, arresto. Finché non sono intervenuti familiari e vicini di casa dell'arrestato a prendere a calci e pugni i militari per scoraggiarne l'intervento. È successo nei giorni scorsi in via Pantelleria, a San Giovanni Galermo, dove le forze dell'ordine avevano notato movimenti sospetti attorno all'abitazione del 37enne Pietro Masci.