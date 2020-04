Quadri, foto, manufatti per contribuire alle spese dei cittadini catanesi più bisognosi. È l' asta di beneficenza organizzata dall' associazione culturale Gammazita di Catania . L'iniziativa si chiama l' Arte della resistenza ed è possibile presentare le offerte tramite Facebook fino al prossimo 5 maggio . L'intero ricavato, in collaborazione con le Brigate volontarie per l'emergenza , sarà devoluto agli abitanti a rischio povertà a causa del Covid-19 .

Quadri, foto, manufatti per contribuire alle spese dei cittadini catanesi più bisognosi. È l'asta di beneficenza organizzata dall'associazione culturale Gammazita di Catania. L'iniziativa si chiama l'Arte della resistenza ed è possibile presentare le offerte tramite Facebook fino al prossimo 5 maggio. L'intero ricavato, in collaborazione con le Brigate volontarie per l'emergenza, sarà devoluto agli abitanti a rischio povertà a causa del Covid-19.

Per partecipare basta seguire e commentare la pagina Facebook dell'associazione e rilanciare le offerte a base d'asta con un commento sotto alla foto dell'opera alla quale si è interessati. L'asta è stata lanciata martedì 28 aprile, a cavallo della settimana del 25 aprile. «La parola Resistenza - scrive Gammazita in un comunicato stampa - assume un duplice significato in cui la solidarietà è protagonista. Oggi più che mai è fondamentale lottare insieme, affrontare i momenti di difficoltà restando uniti spinti dal forte senso di comunità e umanità nei confronti di chi, adesso, vive un periodo drammatico fatto di fame e povertà dilagante».

Tra i molti artisti che hanno risposto ci sono anche l'attivista e artista catanese Alice Valenti, il graphic journalist Gianluca Costantini, il fotografo Fabrizio Villa, la bottega d'arte etnea Cartura, l'artista Ljubiza Mezzatesta, l'associazione Acquedotte, lo street artist Luca Prete. E poi: Fumettibrutti, Mirko Loste Cavallotto, Lorenzo Ciulla, Mauro Pometti, Fabio Consoli, Sebastiano Cosimo Auteri, Marco Iozza, Orazio Coco, Vincenzo La Mendola. L'elenco completo di artisti e opere è disponibile sulla pagina Facebook Gammazita.