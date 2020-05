Da sabato niente più autobus da piazza Duomo

A seguito di una nuova disposizione del Comune di Catania che ha istituito il divieto di circolazione in piazza Duomo anche per i mezzi dell’Amt, la direzione aziendale ha stabilito, in via definitiva, nuovi itinerari che entreranno in vigore dalla mattina di sabato 2 maggio prossimo e che interesseranno le linee dei bus 504M, 532, 830, 902 e 525.

Le nuove deviazioni saranno monitorate passo dopo passo in questa prima fase sperimentale e saranno eventualmente oggetto di ulteriori miglioramenti.

Ecco in dettaglio i nuovi percorsi:

504M - Parcheggio Rimessa 1, a destra via Plebiscito, via Vittorio Emanuele, via della Lettera, via Garibaldi, via S. Martino, via Vittorio Emanuele, a destra via Plebiscito, parcheggio Rimessa 1;

532- andata: Parcheggio piazza Borsellino, via Mulino S. Lucia, via Cristoforo Colombo, via D. Tempio, Faro Biscari, via Acquicella Porto, via Adamo, via della Concordia, via Acquicella, piazza Palestro, via Palermo, via Aurora, piazza Risorgimento, percorso regolare;

Ritorno: percorso inverso.

830 - piazza Borsellino, via Mulino S. Lucia, via Cristoforo Colombo, via D. Tempio, Faro Biscari, via Acquicella Porto, via Adamo, via della Concordia, via Acquicella, piazza Palestro, via Acquicella, percorso regolare;

Ritorno: percorso regolare fino a via Acquicella, via della Concordia, via Adamo, via Acquicella Porto, Faro Biscari, via D. Tempio, via Cristoforo Colombo, via Mulino S. Lucia, piazza Borsellino.

902 – piazza della Repubblica, corso Martiri della Libertà, piazza Giovanni XXIII, via VI Aprile, via Vittorio Emanuele, via Porticello, piazza Borsellino, via Alcalà, via C. Colombo, via Plebiscito, via Vittorio Emanuele, percorso regolare fino a piazza Palestro, via Garibaldi, via Plebiscito, via C. Colombo, via Alcalà, piazza Borsellino, via Dusmet, via Vi Aprile, Stazione Centrale, corso Martiri della Libertà, piazza della Repubblica.

525 – Andata: piazza Borsellino, via Mulino S. Lucia, via Cristoforo Colombo, via D. Tempio, Faro Biscari, via Acquicella Porto, via Adamo, via della Concordia, via Acquicella, piazza Palestro, via Palermo, via Aurora, piazza Risorgimento, via Aurora, percorso regolare;

Ritorno: percorso regolare fino a piazza Palestro, via Acquicella, via della Concordia, via Adamo, via Acquicella Porto, Faro Biscari, via D. Tempio, via C. Colombo, via Mulino S. Lucia, piazza Borsellino.

(Fonte: ufficio stampa Amt)