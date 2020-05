Acconciature perfette . Per tantissime persone ormai è solo un ricordo. Anche perché sale da barba, estetiste e parrucchieri sono ormai chiusi da due mesi . In tanti però c'è chi, grazie agli abusivi del taglio , riesce a garantirsi un look ordinato. Particolare che rischia di mettere ulteriormente in ginocchio una categoria che naviga a vista e che, almeno in Sicilia, spera fortemente in una riapertura anticipata rispetto a inizio giugno. Periodo indicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto per regolamentare la fase due della pandemia.

A Bronte il grido d'allarme di barbieri e parrucchieri è stato formalizzato, nero su bianco, in una lettera indirizzata al presidente della Regione Nello Musumeci e alle principali sigle sindacali. «La situazione è precaria e ormai insostenibile - lamenta Gaetano Saitta, dell'associazione di categoria Hair Bronte - In tutto il territorio si registra una massiccia presenza di operatori del settore, sforniti di licenza che lavorano in nero e a domicilio». Il problema non è circoscritto ma riguarda anche le estetiste.

Motivo per cui l'associazione chiede, in deroga all'ultimo Dpcm, un progressivo allentamento delle misure. «Una riapertura - continua Saitta - con tutte le opportune cautele, ossia rispetto del distanziamento sociale e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale». Qualche novità per chi si occupa dei servizi di cura della persona potrebbe arrivare da qui a breve. In base all'andamento della pandemia in Sicilia una delle ipotesi al vaglio è quella che già dal prossimo 17 maggio si possa riaprire.