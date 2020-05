Il balcone del primo piano di uno stabile ha ceduto e le tre persone che si trovavano affacciate sono cadute da un'altezza di circa cinque metri . Si tratta di due cognate di 25 e 27 anni e di un bambino di cinque anni . È quanto accaduto, poco dopo le 14.30 di oggi pomeriggio, a Paternò in pieno centro storico, precisamente in via San Michele a pochi passi da via G.B. Nicolosi.

Il balcone del primo piano di uno stabile ha ceduto e le tre persone che si trovavano affacciate sono cadute da un'altezza di circa cinque metri. Si tratta di due cognate di 25 e 27 anni e di un bambino di cinque anni. È quanto accaduto, poco dopo le 14.30 di oggi pomeriggio, a Paternò in pieno centro storico, precisamente in via San Michele a pochi passi da via G.B. Nicolosi.

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, la base della struttura del balcone ha ceduto. Le due donne e il bambino hanno riportato ferite. Ad allertare i soccorsi e le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i vigili urbani, oltre che gli operatori del 118.

Il bambino - che ha riportato anche una ferita alla testa - è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Garibaldi Nesima, una delle due donne è stata portata all'ospedale Santissimo Salvatore di Paternò; per l'altra è stato necessario il trasferimento in elisoccorso in un nosocomio catanese.