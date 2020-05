Un paio di occhiali insanguinati e le tracce della violenza sull'asfalto. I carabinieri della stazione di Nesima sono arrivati all'incrocio tra via Palermo e via Carlo Pisacane, a Nesima, perché le segnalazioni al 112 avevano annunciato un uomo ferito a coltellate. Quando i militari sono arrivati, però, la vittima già non c'era più, trasportata al pronto soccorso del Policlinico.

L'uomo, nonostante la grave ferita, all'arrivo dei carabinieri comunica di essere stato accoltellato da suo fratello, il 48enne catanese Roberto Francardo, di quattro anni più giovane. La vittima avrebbe raccontato ai militari che da tempo litigavano per motivi economici e che quella mattina, nel tentativo di risolvere la questione, era andato a casa del fratello. Il quale però gli si sarebbe scagliato addosso con un coltello, che lo ha ferito alla giugulare sinistra.

Il ferito sarebbe riuscito a raggiungere la vicina casa di un terzo fratello e da lì l'ospedale, dove gli è stata data una prognosi di 30 giorni. Roberto Francardo è stato trovato a casa sua. Aveva lavato a mano la tuta da ginnastica che indossava al momento del ferimento e l'aveva infilata in lavatrice per un lavaggio ulteriore. È stato messo agli arresti domiciliari ed è accusato di tentato omicidio.