Oggetti lanciati dai balconi contro i poliziotti. È avvenuto nel quartiere Villaggio Zia Lisa di Catania durante un controllo effettuati dagli agenti del commissariato di Librino e dalla squadra volanti. Nello specifico, i poliziotti hanno fermato il pluripregiudicato S.S. (classe 1967). L'uomo alla guida di un'auto priva di assicurazione, era anche senza patente.

Quando ha capito che stava andando incontro al sequestro della macchina e a una multa di circa 10mila euro, il 53enne avrebbe prima offeso e minacciato i poliziotti per poi chiedere ai residenti dello stabile in cui abita di scendere in strada e dargli manforte. A questo punto, in molti dai balconi hanno cominciato a lanciare svariati oggetti contro gli agenti. Tra le persone che sono scese in strada a inveire contro i poliziotti ci sarebbero stati anche il figlio del 53enne S.M. (classe 1997) - anche lui già pregiudicato - e la moglie D.G. (classe 1970).

Nei giorni successivi, l'uomo è stato fermato di nuovo sempre nello stesso quartiere e sempre alla guida della stessa auto. Questa volta, però, in compagnia di un uomo evaso dagli arresti domiciliari, C. L. A. (classe 1967). In questa occasione, il 53enne si è adoperato per garantire la fuga del detenuto mentre, ancora una volta, dai balconi dello stabile in cui abita i residenti avrebbero inveito contro la polizia.

L'uomo è stato indagato in stato di libertà per i reati di favoreggiamento personale, resistenza, violenza, minaccia, oltraggio e false attestazioni a pubblico ufficiale; la moglie e il figlio invece per i reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale. Inoltre, al 53enne sono stati contestati circa 10mila euro di sanzioni pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada (mancanza di patente in due diverse circostanze, mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e violazione delle norme per il contrasto alla diffusione del contagio del Covid-19).