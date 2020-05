Tutti negativi. Tirano un sospiro di sollievo medici, infermieri e operatori socio-sanitari dell'ospedale Castiglione-Prestianni di Bronte. Nessuno è risultato contagiato dal nuovo coronavirus. I controlli erano scattati il 27 aprile dopo i casi registrati al Covid-center Santissima Addolorata di Biancavilla. Struttura dell'Azienda sanitaria provinciale di Catania - come Bronte -, in cui si sono registrati 12 casi di contagio, tutti riguardanti infermieri, medici e operatori sanitari a eccezione di una degente. Ricoverata a fine aprile in Ostetricia e poi sottoposta parto cesario. Quest'ultima avrebbe contratto il virus proprio in sala operatoria a causa della presenza di alcuni infermieri poi risultati infetti.