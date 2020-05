I carabinieri della stazione di Maletto hanno arrestato in flagranza di reato un 37enne. L'uomo è accusato di maltrattamenti in famiglia e tentato omicidio. Ad avvisare i militari è stata la vittima, una donna di 47 anni. Stando alla ricostruzione dei carabinieri la signora si era rifugiata in balcone insieme a una nipote. Il convivente si era dileguato ma è stato rintracciato e arrestato.