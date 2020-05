Incidente mortale sul lavoro, ieri sera , nella campagne di contrada Passomandorla , in territorio di Licodia Eubea, lungo la statale 514 Catania-Ragusa . A perdere la vita M.O. di 57 anni , residente a Vizzini . L’uomo è rimasto schiacciato dal trattore che guidava e la morte sarebbe sopraggiunta sul colpo. La tragedia si è verificata poco prima delle 19.30 . Ad allertare i soccorsi i familiari dell’uomo, i quali non vedendolo rientrare per l’ora di cena si sono preoccupati, allertando le forze dell'ordine. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto intorno alle 21 .

Incidente mortale sul lavoro, ieri sera, nella campagne di contrada Passomandorla, in territorio di Licodia Eubea, lungo la statale 514 Catania-Ragusa. A perdere la vita M.O. di 57 anni, residente a Vizzini. L’uomo è rimasto schiacciato dal trattore che guidava e la morte sarebbe sopraggiunta sul colpo. La tragedia si è verificata poco prima delle 19.30. Ad allertare i soccorsi i familiari dell’uomo, i quali non vedendolo rientrare per l’ora di cena si sono preoccupati, allertando le forze dell'ordine. Il corpo dell'uomo è stato rinvenuto intorno alle 21.

Sul posto i militari dell’Arma del comando stazione di Licodia Eubea e i carabinieri della compagnia di Caltagirone. Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente su cui stanno lavorando gli investigatori. Da una prima sommaria ricostruzione l’uomo, al momento della tragedia, era alla guida del trattore e stava effettuando dei lavori all’interno del proprio fondo agricolo:il 57enne stava transitando, a bordo del mezzo, nei pressi di un canale di raccolta delle acque, in una zona scoscesa. Per cause da accertare lo sfortunato agricoltore ha perso il controllo del trattore: quest’ultimo si è ribaltato, schiacciandolo e non lasciando scampo alla vittima.

Sul posto, oltre ai carabinieri, anche personale medico del 118, il quale ha tentato di tutto per rianimare l’uomo, morto probabilmente sul colpo. Allertati anche i vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone, chiamati a estrarre da sotto il mezzo il corpo senza vita dell’agricoltore. Su disposizione del magistrato di turno la salma è stata condotta al cimitero di Vizzini. Non è da escludere che la procura possa richiedere l’ispezione cadaverica. Nelle prossime ore il corpo dell'uomo sarà restituito ai familiari.