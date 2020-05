Mille mascherine non sicure sono state trovate e sequestrate dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania in un esercizio commerciale appena riaperto a San Giovanni La Punta . Oltre ai dispositivi di protezione, le fiamme giallo hanno posto sotto sequestro anche oltre 21mila articoli presumibilmente contraffatti . I finanzieri scrivono che i prodotti all'interno del negozio gestito da un cittadino di nazionalità cinese « recavano il marchio CE di China Export ».

Mille mascherine non sicure sono state trovate e sequestrate dai militari del comando provinciale della guardia di finanza di Catania in un esercizio commerciale appena riaperto a San Giovanni La Punta. Oltre ai dispositivi di protezione, le fiamme giallo hanno posto sotto sequestro anche oltre 21mila articoli presumibilmente contraffatti. I finanzieri scrivono che i prodotti all'interno del negozio gestito da un cittadino di nazionalità cinese «recavano il marchio CE di China Export».

Nel corso dell’ispezione nell'area di vendita commerciale e nel sottostante deposito, sono stati trovati giocattoli e accessori di abbigliamento con marchio presumibilmente contraffatto e dispositivi di protezione individuale (FFP: Filtering Face Piece), privi del marchio «Comunità Europea», pronti a essere distribuiti in occasione delle riaperture delle attività commerciali. «Una condotta particolarmente insidiosa per i consumatori che sono tratti in inganno - scrivono le fiamme gialle - sulla qualità dei prodotti acquistati, oltre a una situazione di potenziale pericolo per la salute anche un notevole danno al mercato legale».

Al momento del controllo, inoltre, non sono stati esibiti documenti commerciali o fatture che attestassero la provenienza della merce e il regolare acquisto da operatori economici cinesi autorizzati all'esportazione in Italia. Per tale ragione, i militari della compagnia di Catania hanno proceduto al sequestro penale della merce e hanno denunciato il cittadino di nazionalità cinese per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio e ricettazione.

La marcatura CE indica che un prodotto, importato da un Paese della Comunità Europea, è conforme alle leggi dell’UE e può quindi liberamente circolare all’interno del mercato unico. Si tratta di una certificazione di qualità, che appone lo stesso fabbricante dichiarando, sotto la propria responsabilità e dopo le opportune verifiche, che il prodotto rispetta tutte le prescrizioni, tra cui i requisiti di sicurezza.

«Le aziende cinesi - spiegano dalla guardia di finanza - per aggirare l’ostacolo di questa certificazione di qualità, si sono consorziate e hanno creato il marchio alternativo CE, che sta invece per la locuzione “ China Export”. Un marchio che per di più - sottolineano i finanzieri - di qui l’aspetto ingannevole della faccenda, è pressoché simile a quello originale: il marchio che sta per Comunità Europea presenta una maggiore spaziatura tra le due lettere, mentre in quello che indica “China Export” la C e la E sono meno distanti, anzi quasi unite».