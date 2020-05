Un 33enne di Aci Catena e un 52enne di Acireale sono stati denunciati in quanto legali rappresentanti di una società specializzata nel trattamento e recupero di rifiuti speciali non pericolosi. La ditta che si trova in via Barbagallo nella frazione di Piano d’Api (Acireale), stando a quanto ricostruito dai carabinieri, insieme ai colleghi del nucleo radiomobile e al nucleo operativo ecologico di Catania, avrebbe operato senza le autorizzazioni previste dalla legge.