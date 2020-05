Chiusa dai Nas di Catania una casa di cura per anziani con sede nell'hinterland. Dai controlli effettuati dagli uomini del comando carabinieri per la tutela della Salute è risultato che la struttura era gestita da una 46enne , già nota per fatti simili, insieme al convivente. Mancava il personale specializzato , la donna, infatti, aveva soltanto un attestato di operatrice socio-assistenziale.

Chiusa dai Nas di Catania una casa di cura per anziani con sede nell'hinterland. Dai controlli effettuati dagli uomini del comando carabinieri per la tutela della Salute è risultato che la struttura era gestita da una 46enne, già nota per fatti simili, insieme al convivente. Mancava il personale specializzato, la donna, infatti, aveva soltanto un attestato di operatrice socio-assistenziale.

Tra gli ospiti c'erano anche numerose persone non autosufficienti costretti a vivere in camere anguste senza adeguati servizi igienici né impianti di riscaldamento e climatizzazione. Una situazione già di per sé precaria che, alla luce dell'emergenza Covid-19, rappresentava un luogo a rischio per la promiscuità degli ambienti.