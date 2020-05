Arresto per evasione per il 28enne catanese Andrea Alonzo . L'uomo è stato trovato fuori dall'abitazione dove sarebbero dovuto rimanere, in quanto sottoposto al regime di arresti domiciliari .

A individuarlo sono stati i Falchi della Squadra mobile. Alonzo si trovava nel quartiere di San Cristoforo. Alla vista degli agenti in borghese è scappato trovando rifugio all'interno di un portone, ma dopo un ulteriore inseguimento è stato identificato.

Alonzo era stato arrestato a ottobre scorso, per avere aggredito, in provincia di Salerno, il responsabile di un autogrill. L'uomo si trovava fuori dalla Sicilia per seguire in trasferta il Catania Calcio. Durante una sosta lungo l'autostrada, Alonzo aveva rubato della merce venendo scoperto.