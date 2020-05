Una nube densa di fumo nero visibile a chilometri di distanza. È il risultato di un incendio in questo momento in corso ad Aci Sant'Antonio, all'interno di un deposito di rottami ferrosi di via Lanza. Il rogo si è sviluppato nella tarda mattinata di oggi e sul posto sono già arrivate due squadre dei vigili del fuoco e due autobotti. Al momento, non sembra che ci siano feriti. La zona è stata recintata per il rischio di esplosioni.