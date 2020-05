Un ciclista di 57 anni, originario di Belpasso, è caduto in una scarpata intorno alle 12 di oggi. Si trovava sulla strada provinciale 4/II, la Santa Maria di Licodia-Belpasso, in territorio di Paternò, quando per cause ancora da accertare è caduto ai margini della strada subito dopo una curva, finendo sul fondo di un dirupo profondo circa sette metri.