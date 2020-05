Numero limitato di posti e sanificazione quotidiana dei mezzi. Sono le scelte adottate dall'AMT, l'Azienda Metropolitana Trasporti del Comune di Catania, con l'avvio della fase due dell'emergenza Covid-19. Le nuove disposizioni governative prevedono la possibilità di viaggiare sui mezzi pubblici, a condizione che vengano rispettate le norme di sicurezza.

In questo video tutto ciò che c'è da sapere per tornare a utilizzare gli autobus in città.