I carabinieri della stazione di piazza Dante hanno denunciato un catanese di 37 anni, resosi responsabile di danneggiamento a seguito d’incendio. I fatti sono avvenuti in piazza Carlo Alberto, nell'area in cui si tiene lo storico mercato della Fera 'o luni.

Le fiamme sarebbero state appiccate intorno alle 5 e mezza del mattino. Subito dopo, l'autore si è presentato in caserma per autodenunciarsi. Circa un’ora prima, aveva dato fuoco al proprio punto vendita di frutta e verdura. Dopo un primo momento di perplessità i militari, anche mediante la visione dei sistemi di videosorveglianza, hanno effettivamente constatato che l’uomo, che appariva emotivamente scosso, aveva intenzionalmente appiccato il fuoco alla struttura che condivide con altri quattro soci in affari, provocando un danno di circa mille euro.

Le motivazioni che hanno esasperato l’uomo, spingendolo a un atto così eclatante, sono da addebitare a problemi sorti con uno dei soci per il pagamento dell’affitto nei giorni precedenti, in correlazione alla forzata chiusura del mercato per la pandemia. Gli altri soci hanno deciso di non sporgere denuncia per il risarcimento dei danni subiti.