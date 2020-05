Un camion ha preso fuoco sotto alla galleria che si trova poco dopo lo svincolo di Gravina della tangenziale di Catania. Una alta colonna di fumo nero si alza in cielo mentre due squadre dei pompieri e due autobotti sono sul posto per domare il fuoco. La segnalazione del rogo è arrivata ai vigili del fuoco alle 13.44. Per quasi un'ora il traffico è stato completamente bloccato, finché i veicoli non sono stati fatti defluire tramite un'inversione sulla stessa arteria. L'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso.