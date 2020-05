Ancora incendi di probabile matrice dolosa a Caltagirone dove in meno di tre mesi sono andate in fumo complessivamente quasi 40 autovetture . Gli ultimi sette mezzi la notte tra venerdì e sabato, in due arterie stradali del centro storico cittadino. Il primo episodio si è registrato nel parcheggio di piazza della Apparizioni intorno alle 02.30. In fiamme cinque autovetture . Il maxi rogo è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone. Il fuoco sarebbe partito da una delle auto presenti per poi estendersi al resto delle auto parcheggiate in zona.

Ancora incendi di probabile matrice dolosa a Caltagirone dove in meno di tre mesi sono andate in fumo complessivamente quasi 40 autovetture. Gli ultimi sette mezzi la notte tra venerdì e sabato, in due arterie stradali del centro storico cittadino. Il primo episodio si è registrato nel parcheggio di piazza della Apparizioni intorno alle 02.30. In fiamme cinque autovetture. Il maxi rogo è stato spento dai vigili del fuoco del distaccamento di Caltagirone. Il fuoco sarebbe partito da una delle auto presenti per poi estendersi al resto delle auto parcheggiate in zona.

Altro incendio due ore dopo in via Mazzavecchi, intorno alle ore 04.20. In questa circostanza il rogo ha distrutto una sola autovettura. Su entrambi i casi indagano i carabinieri della locale compagnia: i militari assieme agli agenti di polizia del commissariato stanno lavorano per individuare gli autori. Le forze dell’ordine non escluderebbero l’ipotesi che le auto siano state danneggiate o distrutte dalla stessa mano.

Ma per quale motivo? Gli atti incendiari ripropongono, purtroppo, un fenomeno di rilevanza sociale. Oltre al danno economico, subito dai proprietari, subentra la paura dei residenti dei vari quartieri. Al vaglio degli inquirenti diverse registrazioni delle telecamere dei sistemi di video sorveglianza presenti nella varie zone della città.