Alle 18.30 la notizia di Unica Sport che, in tanti, forse si aspettavano. Giuseppe Di Natale, amministratore delegato del Calcio Catania e il vicepresidente Ignazio Scuderi lasciano il consiglio d'amministrazione della società. La stessa che sta vivendo ore decisive legate alla possibile vendita. Uno scenario che, però, deve fare i conti con l'istanza di fallimento presentata venerdì dalla procura di Catania. Alla base della scelta dei magistrati Fabio Regolo e Alessandra Tasciotti il grave stato di salute delle casse del Catania.

Al momento, l'unico a rimanere al suo posto è il presidente liquidatore Gianluca Astorina. La prossima data importante per le sorti della società è quella di mercoledì prossimo. Giorno in cui il comitato interessato all'acquisto dovrebbe costituirsi in società per azioni. Subito dopo, la palla dovrebbe passare all'avvocato Giuseppe Augello. A lui toccherà il compito di chiedere alla procura una sorta di allungamento dei termini prima di arrivare davanti il tribunale fallimentare. Tempo utile per concretizzare l'offerta d'acquisto. La solidità della proposta, a quel punto, diventerà decisiva per evitare il finale peggiore.

Tra le scadenze già fissate c'è invece quella del 22 maggio, quando il consiglio d'amministrazione dovrà presentare le memorie difensive, mentre il 25 maggio è il giorno già deciso per l'udienza per discutere le misure cautelari, cioè la richiesta dei pm di rimuovere il consiglio d'amministrazione. Lo stesso che, dopo le dimissioni di oggi, appare ampiamente rimaneggiato.